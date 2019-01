La parole de Bernard Tapie est toujours très écoutée sur la Canebière. Encore plus lorsqu’il commente les mauvais résultats enregistrés ces dernières semaines et lorsque la tension monte dangereusement chez les supporters. Invité à réagir sur BFM TV, l’ancien président olympien a tenu à ramener un peu de calme dans les rangs phocéens et a expliqué avoir discuté avec l’actuel président Jacques-Henri Eyraud.

« Je suis très triste. Ce matin, j’ai parlé à Jacques-Henri Eyraud, qui est un type très bien. Je voudrais que les amoureux du club se disent qu’on a rien à y gagner (s’agissant des actes de vandalisme, NDLR). L’OM fait partie du patrimoine qui fait vibrer les Marseillais. Que les supporters se rassurent. Le président est lucide sur la situation. Ce n’est pas à moi de décider si Rudi Garcia doit rester ou pas. Je n’ai pas manqué de lui dire que le club était en grand danger, que sans les supporters, ça serait très difficile. Mais Jacques-Henri Eyraud est un type très intelligent »