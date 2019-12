Suite et fin de la 17e journée de Ligue 1 avec un duel de haut de tableau entre l’Olympique de Marseille et les Girondins de Bordeaux.

A domicile, les Phocéens se présentent dans un 4-3-3 classique avec Steve Mandanda dans les cages. Ce dernier est devancé par Hiroki Sakai, Alvaro Gonzalez, Duje Caleta-Car et Jordan Amavi. Aligné en sentinelle, Boubacar Kamara est soutenu par Valentin Rongier et Morgan Sanson. Enfin, la ligne offensive est constituée de Bouna Sarr, Valère Germain et Dimitri Payet.

De son côté, Bordeaux opte pour son traditionnel 3-4-3. Situé dans les buts, Benoît Costil peut compter sur Vukasin Jovanovic, Laurent Koscielny et Pablo. Youssouf Sabaly et Loris Benito assurent les rôles de pistons alors qu’Otavio et Aurélien Tchouaméni composent le double pivot. Seul en pointe, Josh Maja est soutenu par Nicolas De Préville et Yacine Adli.

Les compositions :

Olympique de Marseille : Mandanda - Sakai, Gonzalez, Caleta-Car, Amavi - Rongier, Kamara, Sanson - Sarr, Germain, Payet

Girondins de Bordeaux : Costil - Jovanovic, Koscielny, Pablo - Sabaly, Otavio, Tchouaméni, Benito - De Préville, Maja, Adli