Intéressant avec l’Olympique de Marseille depuis le début de la saison, Boubacar Kamara (18 ans) a été interrogé par le Canal Football Club sur son statut de grand espoir du club phocéen. Il en a profité pour lister ses objectifs de carrière : « Être un jour en sélection A, en Équipe de France A, ça, c’est un rêve. De marquer le club de l’OM et gagner des titres surtout avec ce club. »

D’ailleurs, il ne s’imagine pas partir de son club formateur avec qui il a fait toutes les classes d’âge : « Non franchement, c’est toujours bien que des clubs s’intéresse à toi, mais aujourd’hui je n’ai pas la tête à l’extérieur ou à l’étranger [...] Oui, pour l’instant j’ai fait toutes mes classes à l’OM et si je peux continuer je vais le faire [...] L’objectif est de continuer ici le plus longtemps possible. Quitte à y finir. »