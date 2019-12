Après sa série de six victoires de rang en Ligue 1, l’Olympique de Marseille a été accroché samedi par le FC Metz, dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1 (1-1). Un score qui aurait pu être bien différent si Yohann Pelé, entré en jeu suite à la blessure de Steve Mandanda, n’avait pas sorti un penalty d’Habib Diallo en deuxième période. Présent en zone mixte, le défenseur olympien Boubacar Kamara est donc revenu sur la performance de son coéquipier, qui à un rôle très important malgré un faible temps de jeu.

« Comme toujours, Yohann nous encadre, c’est un ancien. On parle beaucoup et on rigole aussi ensemble. Il est toujours présent et on l’a vu aujourd’hui. Ça prouve qu’on aura besoin de tous les joueurs et aussi qu’il est important dans l’effectif. Il a remplacé Steve d’une très bonne manière et grâce à lui, on obtient ce match nul », a lâché le défenseur âgé de 20 ans devant les médias. Si Steve Mandanda est blessé plusieurs semaines, Yohann Pelé aura donc une chance de marquer des points. Et cela passera d’abord pas une performance contre le Nîmes Olympique la semaine prochaine, lors de la 19e journée du championnat de France.