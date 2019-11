Sur une série de trois victoires de rang en Ligue 1, l’Olympique de Marseille voulait enchaîner ce vendredi soir contre le Stade Brestois 29, à l’Orange Vélodrome (15e journée). Devant leur public, les Olympiens se sont imposés 2-1, confortant ainsi leur deuxième place du championnat de France. Au coup de sifflet final, Bouna Sarr est donc revenu sur cette belle performance.

« Ça montre que tout le monde est concerné et que tout le monde tire dans le même sens. Je pense que la saison précédente, il nous manquait ce petit truc pour aller renverser la vapeur dans ce genre de match et on a su le faire ce soir. C’est bénéfique pour nous et surtout pour la suite du championnat », a déclaré l’ancien Messin avant de poursuivre sur la rencontre de mardi contre Angers, actuellement troisième : « on est présents, mais la saison est encore longue. On se déplace chez un concurrent direct mardi. Il va falloir faire preuve de caractère et aller chercher un résultat là-bas. »