Pour débuter cette quinzième journée de Ligue 1 Conforama, l’Olympique de Marseille accueille ce vendredi soir le Stade Brestois 29 à l’Orange Vélodrome (20h45). Actuellement deuxième, le club phocéen doit s’imposer pour conforter sa place de dauphin. En face, la formation bretonne va tenter de créer la surprise pour éventuellement grimper à la sixième place, en attendant les autres rencontres du week-end.

Pour cette rencontre, André Villas-Boas garde son 4-3-3 et réalise deux changements dans son onze de départ après la victoire à Toulouse (2-0). En défense, Amavi retrouve sa place de titulaire à gauche, tandis que Caleta-Car est de retour en charnière centrale. Du coup, Perrin et Lopez reviennent sur le banc. Côté brestois, Olivier Dall’Oglio choisit le même schéma tactique. Dans l’entrejeu, Belkebla et Lasne sont présents et remplacent numériquement Mbock et Grandsir.

Les compositions officielles

OM : Mandanda - Sakai, Kamara, Caleta-Car, Amavi - Rongier, Strootman, Sanson - Sarr, Benedetto, Payet

Brest : Larsonneur - Faussurier, Castelletto, Bain, Perraud - Belkebla, Diallo, Lasne - Autret, Charbonnier, Cardona