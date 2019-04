Décrié depuis des semaines, Rudi Garcia subit de plus en plus l’affront de ses supporters après la défaite des Marseillais du côté de Bordeaux (0-2). Si l’entraîneur de l’OM reste sous contrat jusqu’en 2021, son avenir semble s’assombrir du côté de la cité phocéenne en témoignent les propos d’un proche de Frank McCourt retranscrits par La Provence : « Il est pragmatique et changera si les résultats ne sont pas là. Il veut encore investir. Il ne se satisfera pas de résultats qui ne sont pas ceux escomptés ».

Selon le quotidien régional, le licenciement de l’ancien de l’AS Roma et de son staff coûterait près de 10 M€ d’indemnités de licenciement à l’Olympique de Marseille. Une somme forcément non négligeable.