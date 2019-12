Solide dauphin du Paris Saint-Germain (34 pts) en Ligue 1, l’Olympique de Marseille revit cette saison. Et le club phocéen le doit en grande partie à André Villas-Boas, arrivé sur le banc cet été. Le Portugais a apporté un nouveau souffle à un effectif démobilisé après une saison éreintante avec Rudi Garcia. Ancien joueur de l’OM entre 2007 et 2013, Charles Kaboré (31 ans) est totalement conquis par le coach marseillais.

« Je connais André Villas-Boas. Avec Krasnodar, j’ai joué contre son Zénith Saint-Petersbourg et il m’avait marqué par sa confiance en son travail, raconte le milieu de terrain dans les colonnes de La Provence. Il parle peu, ne fait pas de polémique et il a emmagasiné de l’expérience. L’OM a fait un très bon choix, je l’avais dit quand ils l’ont recruté et je le répète. »