Après plusieurs semaines de négociations, Dario Benedetto est enfin un joueur de l’Olympique de Marseille. L’attaquant argentin s’est engagé en faveur du club phocéen lundi. Longuement interrogé en conférence de presse, l’avant-centre de 29 ans a aussi accordé une interview au club. L’occasion d’évoquer son échange avec André-Pierre Gignac : « j’ai pu discuter avec André-Pierre Gignac. Je n’avais jamais eu l’occasion de parler avec lui, et il m’a très gentiment écrit pour me dire que si j’avais besoin, je pouvais compter sur lui. Pour moi, c’est un joueur immense, un des plus grands actuellement dans le championnat mexicain. Ce fut un plaisir de parler avec lui. C’est un grand monsieur. »

Relancé sur le sujet, le natif de Berazategui a dévoilé ce que l’attaquant des Tigres lui a dit. « Il m’a dit qu’il connaissant très bien cette ville, qu’il y avait sa maison, qu’il l’adorait. Il m’a dit que c’était une belle ville et m’a souhaité de pouvoir en profiter. À l’époque, la signature n’était pas confirmée. Je suis très heureux d’avoir pu parler avec lui, car c’est, je le répète, un très grand joueur », a poursuivi Dario Benedetto, tout sourire. L’ancien avant-centre de l’Olympique de Marseille a donc joué un rôle important dans le transfert de l’Argentin.

