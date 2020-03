Même s’il a eu un passage à vide en ce début d’année 2020, on peut le dire : l’aventure marseillaise de Dario Benedetto se passe plutôt bien pour l’instant. L’Argentin totalise 11 buts en 25 rencontres de Ligue 1. Mais du côté de la direction, on semble travailler sur l’arrivée d’un autre attaquant pour la saison prochaine. L’OM aurait ainsi fait du Rennais M’Baye Niang sa priorité pour le prochain mercato. Pas de quoi distraire l’ancien de Boca, comme il l’a expliqué en conférence de presse.

« Je travaille pour moi, pour l’équipe, pour donner le meilleur de moi-même. Je ne décide pas s’ils recrutent ou non un attaquant. J’espère pouvoir continuer à marquer, après s’ils prennent un attaquant ou pas ça ne dépend pas de moi. Jouer tous les 3 jours l’an prochain ? Je vais me préparer du mieux possible pour jouer tous les matchs, mais il faut être réaliste, 3 matchs par semaine c’est beaucoup. Mais j’espère tous les jouer. S’ils recrutent un autre attaquant ce n’est pas ma décision, je vais travailler dur pour tout jouer », a ainsi résumé Benedetto.