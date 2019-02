Depuis un mois, l’Olympique de Marseille a dû faire sans Hiroki Sakai, parti à la Coupe d’Asie. La finale se jouait vendredi dernier et le Japon a perdu contre le Qatar (1-3). Le Japonais est de retour et cela ravit Rudi Garcia.

« On l’a fait récupérer. Hier on a divisé l’équipe en deux groupes. Aujourd’hui on fait une vraie séance. Il a eu un problème qui l’a fait manquer un match et sortir d’un autre en Coupe d’Asie, mais tout va bien. C’est une bonne nouvelle de récupérer Hiroki », a indiqué le coach de l’OM en conférence de presse.