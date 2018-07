Voilà une information qui va faire jaser sur la Canebière. Selon The Guardian, loin d’être le pire journal anglais, les agents de Dimitri Payet auraient renoué le contact avec les dirigeants de West Ham pour leur proposer un retour de leur joueur cet été ! Une information plus que surprenante au regard du passif entre les deux parties. Rappelons que Dimitri Payet avait fait le forcing pour quitter les Hammers lors de l’hiver 2017 pour revenir à Marseille. Son comportement avait plus qu’irrité les dirigeants anglais, qui parlaient alors de traîtrise.

Payet, de son côté, était tout heureux de retrouver l’OM, et avait multiplié les déclarations d’amour envers le club phocéen, au sein duquel il a brillé la saison passée. Agé de 31 ans et sous contrat jusqu’en 2021, il n’a, a priori, pas de raison de changer à nouveau d’air. Le Guardian explique cependant qu’il a récemment contacté certains anciens coéquipiers de West Ham. Le club londonien, dont l’entraîneur se nomme désormais Manuel Pellegrini, a beaucoup d’ambition sur le mercato et recherche toujours activement un meneur de jeu, après l’échec Javier Pastore. Pellegrini aurait même demandé aux cadres du vestiaire leur avis sur le retour de Payet, ce à quoi ils auraient répondu favorablement.