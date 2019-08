Cette saison, Dimitri Payet ne tentera plus uniquement de trouver Valère Germain en bonne position. S’il ne pourra plus évoluer aux côtés de Mario Balotelli, le désormais ex-capitaine de l’OM découvre depuis quelques jours Dario Benedetto. L’attaquant argentin arrivé de Boca Juniors est le numéro 9 désigné par Marseille pour porter le club vers le podium de la Ligue 1. Un joueur qui prend peu à peu ses marques et que Dimitri Payet est venu évoquer en conférence de presse.

« La semaine dernière on a eu peu de temps pour travailler ensemble. On a eu plus l’occasion d’ échanger et de jouer ensemble depuis le début de la semaine. On prend nos repères. Pour l’instant, en dehors du terrain, avec la barrière de la langue, je dirais qu’il est un peu en retrait. Il ne parle pas avec tout le monde. Sur le terrain il a du caractère, il n’est pas emmerdé avec le ballon (sic). Sa mission est d’être le numéro 9 de l’OM, on sait l’attente qu’il y a. On fera en sorte de l’aider pour qu’il nous fasse gagner des matches, » a-t-il déclaré au sujet de la recrue phare de l’été dans les Bouches-du-Rhône.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10