Rudi Garcia a levé le voile sur le gardien qui sera titulaire demain à Salzbourg. Présent en conférence de presse à la veille de la demi-finale retour de Ligue Europa, le technicien marseillais a indiqué que Yohann Pelé démarrerait la rencontre. Si Steve Mandanda a bien effectué le voyage avec le groupe de l’OM, l’international français restera sur le banc.

« Yohann gardera bien les buts demain, Steve est trop juste. On savait qu’en démarrant la saison avec Mandanda et Pelé on dormait sur nos deux oreilles. Yohann monte en puissance ces dernières semaines, il est bien comme il l’a été la saison dernière. Il est au mieux de sa forme c’est un atout supplémentaire pour nous, » a ainsi commenté Garcia.