Moins d’une semaine après la fin du championnat, l’Olympique de Marseille et ses dirigeants vont devoir basculer sur le marché des transferts. Ainsi, présent à Cannes ce soir, Rudi Garcia a répondu sur ce thème et notamment celui des buteurs.

« Je crois qu’on a marqué 80 buts en championnat et plus de 120 toutes compétitions confondues. Le danger vient de partout. Balotelli ? Tous les grands joueurs étrangers ou français nous intéressent », a indiqué l’entraîneur phocéen au micro de Canal Plus.