Après seulement une saison prêtée sur la Canebière par Swansea, Bafétibi Gomis n’a pas prolongé son aventure marseillaise et a rejoint le club de Galatasaray, en Turquie. Le buteur français avait pourtant participé à 34 matches de l’OM la saison passée, pour 21 buts inscrits. Dans les colonnes de L’Equipe, l’international tricolore (12 capes) est revenu sur un événement qui l’a convaincu de quitter Marseille :

« La veille du dernier match de championnat, il était 19 heures. Je me promenais au centre d’entraînement quand je me suis fait agresser par des supporters. On a failli se battre. Ils voulaient me taper car ils me reprochaient de célébrer mes buts en faisant la panthère, une référence à Saint-Etienne. Sans l’intervention d’un memebre du personnel administratif, cela aurait viré à la catastrophe. J’aimais l’OM. J’étais capitaine, j’ai mouillé le maillot, planté 20 buts… il fallait que cet amour soit réciproque. » Arrivé à Istanbul cet été, Bafétimbi Gomis (32 ans) a déjà inscrit 4 buts en 5 matches.