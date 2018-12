Dans une mauvaise passe après deux défaites face à Francfort et Nantes, et un match nul concédé à domicile face à Reims, l’OM sent le souffle de la crise dans sa nuque. Rudi Garcia s’en est déjà pris à ses joueurs et c’est au tour de Jacques-Henri Eyraud de prendre la parole.

D’après RMC, le président marseillais était présent ce samedi matin à la Commanderie pour y rencontrer les acteurs de l’équipe professionnelle. Il leur a demandé une réaction d’orgueil dans les matches à venir et de retrouver les valeurs collectives qui avaient fait la différence la saison dernière.