Transféré de Boca Juniors à l’Olympique de Marseille après de longues semaines de négociations, Dario Benedetto va désormais pouvoir se mettre au travail et tenter d’être le Grantatakan dont rêve les supporters olympiens depuis des années. Interrogé sur l’aspect financier de ce dossier et sur la suite du mercato marseillais, le président du club Jacques-Henri Eyraud, en a profité pour révéler le prix de l’Aregtnin.

« On est dans un processus de supervision de l’UEFA qui doit nous obliger à atteindre l’équilibre financier dans les trois ans qui viennent. Mais il y a aussi une écoute de l’UEFA et on a la possibilité de recruter. Ce transfert de 14 M€ est un transfert important. On a une enveloppe de recrutement qui est significative à échelle de la France. Il faut accepter les règles du jeu, il faut les accepter. Si nous avons d’autres opportunités de renforcer l’effectif cet été comme l’hiver prochain d‘ailleurs, on les saisira », a-t-il déclaré en conférence de presse.

