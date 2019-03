Arrivé cet hiver libre en provenance de Nice, Mario Balotelli s’est bien intégré à l’Olympique de Marseille. L’international transalpin a même déjà dit qu’il souhaitait rester du côté de la Canebière. Jacques-Henri Eyraud, dans les colonnes du Dauphiné Libéré, a fait le point sur ce dossier et sur une éventuelle prolongation de son attaquant en fin de contrat dans six mois.

« L’avenir le dira. Il faut faire attention aux pronostics. Moi, je ne vais pas parler du futur de Mario Balotelli. C’est prématuré. D’abord, ça m’a fait plaisir qu’il ait fait des déclarations sur le fait qu’il envisageait de rester, ça m’a encore plus réconforté sur le choix que j’ai fait. Maintenant, ça dépend de beaucoup de facteurs et on n’en est pas encore là. Ce que j’attends de Mario Balotelli, c’est qu’il continue à se fondre dans ce groupe, à marquer des buts et à délivrer des passes décisives. La suite, rendez-vous en juin prochain », a ainsi développé JHE ce lundi matin.