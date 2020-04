Chacun à son avis et son idée pour terminer le championnat de Ligue 1. Si le président de Brest, Denis Le Saint, veut terminer dès maintenant le championnat, d’autres comme Jean-Michel Aulas préconisent d’autres solutions comme la possibilité d’une saison blanche, à savoir le PSG, le LOSC et l’OL en C1, pas de champion et pas de relégués.

Interrogé ce mardi soir dans l’émission C à vous sur France 5, Jacques-Henri Eyraud a réaffirmé son souhait de voir la Ligue 1 aller jusqu’au bout, allant même jusqu’à proposer une fin de saison au mois d’août. « On pourrait par la suite reprendre à un rythme plus resserré, tous les trois jours, par exemple. Peut-être aussi dans des stades vides. Tout ce que je peux dire, c’est qu’il y a chez les acteurs du football une volonté de finir le championnat. Pour les supporters, mais aussi pour les enjeux économiques qu’il serait hypocrite de ne pas évoquer. Si le confinement est encore nécessaire début mai ou mi-mai, il sera alors difficile de terminer au cœur de l’été. Mais, nous nous y préparons et faisons en sorte de finir le championnat, y compris au mois d’août si c’est nécessaire. »