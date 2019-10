Convoqué par Didier Deschamps pour les rencontres qualificatives à l’Euro 2020 face à l’Islande et la Turquie, Steve Mandanda (34 ans) réalise un excellent début saison avec l’OM. Propulsé au rang de numéro un en équipe de France suite à la blessure d’Hugo Lloris, l’intéressé est aussi récompensé de ses belles prestations en club. Présent en conférence de presse pour le partenariat entre l’Olympique de Marseille et Toyota France, le président du club olympien Jacques-Henri Eyraud a salué le retour au premier plan de son gardien.

« Surtout quand on voit la façon dont il a été traité ici ou là parce qu’il a connu, comme tous les joueurs, des hauts et des bas. Ce n’est pas une revanche pour lui, il n’a pas utilisé ce mot, mais je suis particulièrement heureux de le voir au plus haut niveau. C’est excellent pour lui et l’OM, évidemment, mais aussi pour l’équipe de France. C’est lié à beaucoup de travail et de détermination, un caractère exceptionnel qui ne lâche jamais rien et qui est fidèle à la façon dont on doit se remettre en question à l’OM. C’est ce qu’il a fait. Bravo à lui, mais il a encore beaucoup de choses à nous montrer, » a ainsi confié Eyraud dans des propos relayés par La Provence.

