À la Commanderie ce dimanche pour rencontrer Jacques-Henri Eyraud, Mario Balotelli (27 ans) est la priorité de l’Olympique de Marseille au poste d’attaquant. Dans les colonnes de Onze Mondial, Jordan Amavi (24 ans) a ouvert la porte au buteur international italien de l’OGC Nice. « Pour l’instant, il n’est toujours pas là (sourire). Tu me dis "probable", moi je te dis qu’on en reparlera quand il sera là (rires). Pour l’instant, il n’est pas là… Nous, on bosse. On verra qui sont les nouveaux joueurs. En tout cas, on les accueillera à bras ouverts », a lancé le latéral gauche phocéen avant de poursuivre.

« Ah ? Lui ? C’est un très bon joueur. Après, il a son caractère. Sur le terrain, il n’y a rien à dire. La preuve, il a planté une vingtaine de buts la saison dernière. C’est un attaquant très efficace. On connaît tous ses qualités, il n’est plus à présenter. Est-ce que j’aimerais qu’il nous rejoigne ? Bien sûr ! Ensuite, il faudra voir le comportement qu’il aura avec nous. Il est certain que s’il vient, c’est pour apporter un plus. Et s’il apporte un plus, tant mieux. Tout est bon à prendre. Surtout les joueurs qui vont tirer l’équipe vers le haut », a-t-il expliqué. C’est dit.