Grâce à des réalisations de Bouna Sarr, un peu avant l’heure de jeu (56e), et de Nemanja Radonjić, en toute fin de rencontre (89e), l’Olympique de Marseille s’est imposé face au promu Brest (2-1). Grâce à ces trois points acquis à l’Orange Vélodrome, les joueurs d’André Villas-Boas ont conforté leur deuxième place en prenant provisoirement quatre longueurs d’avance sur Angers, actuel troisième et prochain adversaire du club phocéen en Ligue 1 (ce mardi, 19h00). Le Portugais est revenu, en conférence d’après-match, sur les 90 minutes de son équipe, marquées notamment par le poteau et autres transversales touchés par Dimitri Payet, Morgan Sanson ou encore Valentin Rongier. Une prestation aboutie qui a plu à AVB.