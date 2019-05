Alors que le Paris Saint-Germain a dissous son équipe réserve vendredi dernier, indiquant que « l’environnement de son équipe réserve n’offrait plus les conditions souhaitables pour le développement de ses jeunes talents », une autre grosse écurie française, l’Olympique de Marseille, pourrait prendre la même décision. Dans des propos recueillis par La Provence, le président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud, a déclaré qu’il envisageait de supprimer l’équipe réserve, préférant donner plus de place aux U19.

« Les résultats des U19 sont trompeurs. On ne peut pas les analyser en les dissociant de ceux de l’équipe réserve en N2, dont la moyenne d’âge a souvent été d’à peine 18 ans, a confié Eyraud. Concernant la décision du PSG, on verra. On analysera ça. En tout cas, je trouve que c’est un mouvement intéressant, qui montre qu’il est difficile d’avoir deux équipes compétitives en N2 et en U19, à partir du moment où on veut que les plus jeunes jouent en réserve. »