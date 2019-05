Quelques jours après sa défaite contre le FC Nantes (1-2), l’Olympique de Marseille devait se rattraper ce vendredi soir contre Strasbourg en ouverture de la 35e journée de Ligue 1. À la Meinau, le club phocéen a cependant encore perdu des points précieux (1-1). Après la rencontre, Steve Mandanda, qui avait arrêté le penalty de Martin, n’a pas caché sa déception sur Canal + Sport : « c’est un match qui est un peu à l’image de notre saison. On n’est pas en difficulté et on finit par un match nul. C’est rageant mais on ne perd pas les points ce soir. »

« On doit gagner ce match parce qu’on n’est pas en danger. Et sur leur seule action, ils égalisent et derrière, on a du mal à mettre ce deuxième but. C’est un match rageant mais encore une fois, les points, on ne les perd pas ce soir. (...) Il va falloir finir au mieux cette saison », a conclu l’international français. La semaine prochaine, le club olympien tentera en tout cas de renouer avec la victoire face à l’Olympique Lyonnais.