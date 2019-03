Après avoir disputé un match avec l’Olympique de Marseille lors de la saison 2016-2017 et 14 la saison passée, Boubacar Kamara s’est imposé au sein du club phocéen dans cet exercice 2018-2019. Auteur de 29 apparitions toutes compétitions confondues, le défenseur français reste d’ailleurs sur 11 titularisations d’affilée en Ligue 1. Désormais sur le devant de la scène à l’OM, le joueur de 19 ans attire certaines écuries, mais les Olympiens sont en train de tout faire pour le garder le plus longtemps possible.

Alors que sa prolongation semblait au point mort il y a plusieurs semaines, le club phocéen aurait finalement avancé dans le bon sens dernièrement. D’après les informations de L’Equipe, la direction de l’OM aurait fait de ce dossier l’une de ses priorités. Actuellement sous contrat jusqu’en juin 2020, Boubacar Kamara serait actuellement en négociations avec son club, et celui-ci pourrait prolonger de deux ou trois ans. En cas de prolongation, le principal concerné pourrait également modifier son salaire. Le quotidien sportif affirme en effet qu’il pourrait multiplier son salaire par quatre ou cinq.