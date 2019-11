Victorieux de Toulouse (2-0) dimanche soir, l’OM s’empare de la deuxième place au classement et revient à huit points du Paris Saint-Germain. De retour en charnière centrale suite aux absences d’Alvaro et Caleta-Car, Boubacar Kamara a livré un match solide. Interrogé au micro de Canal Plus à l’issue de la rencontre, le jeune défenseur marseillais savoure comme il se doit ce succès important.

« Cela a mis du temps mais sur le contenu on a bien défendu. On savait qu’ils avaient des atouts offensifs grands par la taille, mais on a bien défendu et ensuite ça a laissé l’opportunité aux attaquants de créer. A dix c’était plus dur pour eux, cela nous a beaucoup aidés. Il fallait marquer ce but-là pour avoir plus d’espaces et marquer le second but. Je donnerais tout pour ce maillot, ce club quelque soit le poste où je joue, » a ainsi commenté Kamara. Prochaine étape pour l’OM en Ligue 1, la réception de Brest vendredi prochain.