Dans une série de cinq matches sans succès toutes compétitions confondues, l’Olympique de Marseille voulait terminer l’année sur une victoire ce samedi contre Angers (19e journée de Ligue 1). Mais sur la pelouse du stade Raymond-Kopa, les Phocéens n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul (1-1). Auteur du but égalisateur en fin de match, Bouna Sarr est revenu sur la performance des Olympiens au micro de Canal + Décalé.

« Comme souvent, on a joué en deux temps. Lors de la première période, on a été très médiocres. On joue mieux sur la deuxième mi-temps. On doit gommer ça et être mieux sur tout un match. Les vacances vont nous faire du bien. Nous allons nous reposer et remédier à ces problèmes », a expliqué l’ancien joueur du FC Metz. Prochain rendez-vous pour l’OM : un 32e de finale de Coupe de France contre Andrézieux le 6 janvier 2019.