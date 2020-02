Ce soir, l’Olympique de Marseille a réalisé un très bon résultat en allant s’imposer sur le terrain de l’AS Saint-Etienne (2-0). Une victoire qui conforte les Phocéens à la deuxième place du classement, avec six points d’avance sur le Stade Rennais. De quoi ravir Dimitri Payet.

« Oui, on savait que c’était une semaine qui pouvait faire du mal au classement. Avec la fatigue, on n’a quasiment pas tourné. on a joué avec la tête. La victoire est méritée ce soir. (Interrogé sur son but). C’est un but qui est important parce qu’il leur met la tête sous l’eau. On est très content ce soir. On a reçu tous les gros durant la phase aller. Il faut s’imposer à l’extérieur. Ce sont des points qui vont compter. Je vais dédier ce match à nos supporters qui n’ont pas pu accéder au stade. On leur dédie cette victoire », a-t-il déclaré au micro de Canal+.

