L’Olympique de Marseille a triomphé ce soir (3-1) des Girondins de Bordeaux. Un succès qui permet aux hommes d’André Villas-Boas de revenir à cinq longueurs du Paris Saint-Germain au classement. Décisif en égalisant pour l’OM, le latéral gauche Jordan Amavi savourait son but mais aussi cette victoire si importante pour les Phocéens.

« Ça fait du bien au moral. De marquer ici, c’est mon premier but en championnat avec l’OM, j’avais marqué en Coupe de France, dans un stade plein comme ça... Quand on sait ce que j’ai vécu, ça fait plaisir, ça me fais énormément plaisir, » a ainsi commenté Amavi au micro de Canal Plus à l’issue du match. L’OM possède désormais un matelas de six points sur le LOSC. Idéal pour boucler une année 2019 en apothéose...