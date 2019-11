Vainqueur du Toulouse FC dimanche soir en clôture de la 14e journée de Ligue 1 (2-0), l’Olympique de Marseille a repris la deuxième place du championnat de France, avec huit points de retard sur le Paris Saint-Germain et un de plus qu’Angers, troisième. Durant cette rencontre, un certain Nemanja Radonjic s’est illustré. Entré en jeu à la 64e minute à la place de Maxime Lopez, l’international serbe a notamment inscrit le deuxième but des siens (79e). Questionné sur la prestation de son joueur, qui a inscrit son premier but de la saison, ce mercredi avant la rencontre contre Brest (vendredi à 20h45, à suivre sur notre live commenté), André Villas-Boas a fait part de sa satisfaction.

« C’est vrai que ses premières minutes n’étaient pas bonnes. Il a perdu plusieurs ballons quand il est rentré. Il lui a fallu un peu de temps pour s’adapter avec le pressing de Sylla. Après, il a pris des risques et tu as besoin d’une marge de tolérance. Quand il est rentré dans son match, après ses cinq premières minutes, il a fait des choses avec sa vélocité et ses dribbles. C’est important pour lui, il reste important pour nous aussi et ça peut lui donner plus de confiance, je l’espère. Il y a de bons signaux », a lâché l’ancien technicien du Shanghai SIPG concernant le joueur de 23 ans. Auteur de 11 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, Nemanja Radonjic va donc peut-être pouvoir enchaîner dans quelques jours à l’Orange Vélodrome.