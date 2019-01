Le mercato de l’OM est pour le moment au point mort. Même si les rumeurs autour de Mario Balotelli sont persistantes, l’Italien appartient toujours à Nice et aucune recrue n’est annoncée dans les jours à venir. Cela a forcé Rudi Garcia à livrer un message à ses dirigeants en conférence de presse.

« Quand il y aura des nouveautés, je vous mettrai au courant mais il n’y en a pas. Vous le savez si on avait de renforts on se porterait mieux. On est d’accord là-dessus. Je fais confiance aux dirigeants. Ils y travaillent. Ce n’est pas parce qu’on pas de renforts dimanche qu’on ne peut pas gagner le match. »