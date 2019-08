Avant de retrouver la Ligue 1 la semaine prochaine avec un premier match face au Stade de Reims (samedi 10 août, 17h30), l’Olympique de Marseille va terminer sa préparation estivale dimanche soir avec un match face au Napoli à l’Orange Vélodrome (21h, à suivre sur notre live commenté).

Pour ce match, André Villas-Boas a convoqué 25 joueurs. Et le technicien portugais va devoir faire sans plusieurs cadres. L’ailier Florian Thauvin, et les milieux Luiz Gustavo et Maxime Lopez sont en effet absents pour ce dernier match de pré-saison.

Le groupe phocéen : Marley Ake, Jordan Amavi, Duje Caleta-Car, Florian Chabrolle, Ahmadou Dia, Valère Germain, Alvaro Gonzalez, Boubacar Kamara, Saïf-Eddine Khaoui, Isaac Lihadji, Steve Mandanda, Abdallah Mohamed Abdallah, Simon Ngapandouetnbu, Niels Nkounkou, Dimitri Payet, Yohann Pele, Lucas Perrin, Alexandre Phliponeau, Nemanja Radonjic, Christopher Rocchia, Hiroki Sakai, Morgan Sanson, Bouna Sarr, Grégory Sertic, Kévin Strootman.

