Ce mardi La Provence annonçait le possible départ d’Isaac Lihadji vers le LOSC, citant par ailleurs l’entourage du joueur avec cette comparaison terrible. « Marley Aké c’est Toifilou Maoulida, Isaac Lihadji c’est Angel Di Maria. » Un manque de respect autant pour Marley Aké que pour l’ancien attaquant de l’OM, qui ne s’est pas caché de répondre à l’entourage du joueur par le biais d’un message cinglant sur son compte twitter.

« À l’attention de l’entourage de M.Lihadji. Je ne vais pas polémiquer ni rajouter de l’huile sur le feu, car le plus important c’est le bien-être du joueur et malheureusement il ne doit y être pour rien. "L’entourage peut-être la cause de ta réussite comme celle de ton échec". Je lui souhaite malgré tout la première. Je ne suis peut-être pas une référence à vos yeux, néanmoins j’ai beaucoup de respect et d’estime pour votre joueur, un jeune issu des quartiers Nord de Marseille comme moi, un joueur que je ne connais pas, mais à qui je souhaite plein de bonnes choses et aussi une aussi longue carrière que la mienne au plus haut niveau, 20 ans et plus de 650 matches pro. Les 3 principes qui m’ont permis d’y arriver : "humilité, respect et détermination." Retenez bien la première s’il-vous-plait pour le bien de la carrière de votre jeune joueur. » L’entourage de l’international tricolore U19 devrait apprécier la sortie de l’homme à la bandelette…