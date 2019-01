Ce vendredi soir, l’OM s’est incliné à l’Orange Vélodrome contre le LOSC (1-2). Les Marseillais ont beaucoup tenté avant d’être punis par Pépé, qui a transformé un penalty obtenu par Çelik. En seconde période, le match a été interrompu par un jet de pétard, avant de finalement reprendre. Thauvin a été exclu pour un mauvais geste au retour des vestiaires, et Pépé a conclu une superbe contre-attaque dans les derniers instants, avant que Balotelli ne réduise le score en toute fin de match pour son premier match. Interrogé après le match sur Canal +, Christophe Galtier a loué la performance de son équipe.

« C’est un très bon résultat, notre 4e succès consécutif à l’extérieur. Ce qui me contrarie, c’est qu’on prend un but. Faire autant d’efforts pour prendre un but dans les derniers instants... Le contexte était particulier. En étant réaliste, je suis content de l’investissement. C’est une victoire qu’il faut savourer car c’est difficile de gagner ici. J’estimais que l’OM était un concurrent direct, et on a creusé l’écart. C’est une grosse performance des joueurs. Je sais quel objectif on se fixe, on essaie de rester second. Gagner ici nous permet de voir les choses plus clairement. Il faut maintenant gagner à la maison contre Nice. Depuis la reprise, on reste sur 5 victoires. Je prends plaisir à travailler avec cette équipe, ce sont des jeunes qui veulent jouer et qui sont parfois dans l’insouciance. C’est le cas de Soumaré, qui amène le deuxième but. Il faut que l’écart tienne et que le staff et moi-même, on maintienne l’exigence », a ainsi déclaré Christophe Galtier.