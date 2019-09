L’un est arrivé, l’autre est parti. Cet été, bien que très peu actif sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille a vu Lucas Ocampos (25 ans) rejoindre le FC Séville contre 15 millions d’euros. À l’inverse, le club phocéen a enregistré l’arrivée de Darío Benedetto (29 ans) en provenance de Boca Juniors contre une somme quasiment similaire. Et malgré son départ, l’ailier est très proche du club et de son compatriote argentin à en croire ses déclarations à Goal.

« En vérité, je suis en contact depuis que Benedetto est arrivé en France. Nous essayons de lui donner un coup de main, avec ma famille, dans les choses de tous les jours, pour la maison et nous recommandons des endroits. Parce que quand on arrive et qu’on ne parle pas la langue, tout devient compliqué », a-t-il confié.

