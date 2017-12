Luiz Gustavo (30 ans) n’a pas mis longtemps à se mettre l’Olympique de Marseille dans la poche. Le milieu de terrain de l’écurie phocéenne, interrogé en conférence de presse ce mardi après-midi, a dévoilé quelle était son idole, son modèle sur la planète football.

« Je dirais Ronaldo pour son histoire, sa carrière, ses retours de blessures. Même si elles étaient toujours très graves, il revenait toujours. Et toujours aussi fort. Ceux qui ont été blessés savent à quel point il est difficile de revenir à son meilleur niveau. C’est un exemple pour moi. Il a prouvé qu’il fallait toujours travailler, s’améliorer pour atteindre son meilleur niveau. C’est ce qui me motive tous les jours : aller plus loin », a-t-il lancé. R9 appréciera.