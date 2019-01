L’Olympique de Marseille a débuté la nouvelle année comme il l’avait terminé. Les hommes de Rudi Garcia sont tombés en 32e de finale de la Coupe de France, humiliés par la valeureuse - bien que modeste - équipe d’Andrézieux, pensionnaire de National 2 (2-0). Les Olympiens ont enchaîné un septième match sans succès, toutes compétitions confondues, et se retrouvent éliminés de la Ligue Europa, de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France, au tout début du mois de janvier. À la fin de la rencontre, disputée à Geoffroy-Guichard, les visages étaient fermés et la colère prédominait chez certains cadres.

C’est le cas de Luiz Gustavo, remplacé par Kevin Strootman à la pause. Le milieu brésilien de l’Olympique de Marseille a laissé éclater sa colère chez nos confrère de La Provence, après la défaite. « On doit être des hommes pour affronter la situation et respecter l’histoire du club. Il faut oublier notre égoïsme et nos situations personnelles. C’est le club qui paie nos salaires, » a lancé le joueur de 31 ans, mettant en lumière les luttes intestines qui ont atteint le vestiaire de l’OM ces dernières semaines.