On savait que Mario Balotelli aimait taquiner ses coéquipiers de l’Olympique de Marseille. Et cette fois, c’est le milieu de terrain hollandais Kevin Strootman qui a fait les frais de l’humeur joviale de l’Italien.

Sur une story diffusée sur son compte Instagram, le Transalpin a posté une photo du Batave et de l’acteur et catcheur The Great Khali avec la légende suivante : « Olala ! Kevin Strootman avant quand il était un acteur de Hollywood ». Pas sûr que Strootman partage cet avis !