Arrivé lors du mercato hivernal en provenance de l’OGC Nice, Mario Balotelli n’a pas eu besoin d’un temps d’adaptation à l’Olympique de Marseille, notamment à l’Orange Vélodrome. Sur ses huit premières apparitions, l’attaquant italien a en effet marqué cinq buts, dont quatre sur ces quatre premiers matches à la maison (un à chaque fois).

Et face à Angers ce samedi (30e, journée de Ligue 1, 2-2), « Super Mario » a fait encore mieux en marquant un doublé en début de match (4e, 16e). Buteur lors de ses cinq premiers matches à l’Orange Vélodrome, le joueur de 28 ans est donc le premier joueur de l’OM à réaliser cette performance depuis un certain Josip Skoblar (neuf buts entre 1967 et 1969). Mario Balotelli continue donc sa belle série à domicile !