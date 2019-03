Tout juste victorieux avec l’Olympique de Marseille face à l’OGC Nice, Morgan Sanson a laissé éclater sa joie au micro de Canal +. Interrogé sur la prestation de son coéquipier Mario Balotelli, le milieu formé à Le Mans FC a félicité l’attaquant italien : « je suis content pour lui, il a marqué et grâce à lui, on gagne les trois points. »

Grâce à cette victoire, les Phocéens reviennent provisoirement à trois points de l’Olympique Lyonnais. Une bonne opération savourée par le Marseillais : « il fallait gagner. Il y a quelque temps on loupait le coche quand l’Olympique Lyonnais ou une autre équipe marquait le pas. C’est vrai on a retrouvé du caractère et on ne va rien lâcher jusqu’au bout. Comme je l’ai dis, on a un match par semaine, on prend les matches comme ils viennent. On a un gros match qui arrive la semaine prochaine (contre le PSG le 17 mars à suivre sur notre live commenté) mais on a fait le plein avant c’est bien. »