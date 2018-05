Hier, l’OM s’est imposé contre l’OGC Nice sur le score de deux buts à un trois jours après une prolongation en demi-finale de C3 contre Salzbourg (1-2). Lucien Favre, l’entraîneur des Aiglons est revenu sur les raisons de la défaite de ses joueurs.

« La première mi-temps était difficile malgré notre entrée. Après on a plus subi puisqu’ils ont mis un gros rythme, ils ont eu des occasions, on n’a pas été bon à la récupération. C’était trop facile de pénétrer dans le cœur de notre équipe et de se procurer des occasions. Ils n’en ont pas dix, mais ils en ont deux ou trois qui sont belles. C’était trop facile ça. Deuxième mi-temps on était mieux, plus compact, on a relativement bien défendu, je parle de toute l’équipe, et ils n’ont pas eu grand-chose. On prend un but évitable, c’est ça qui est dommage », a développé le technicien helvète.