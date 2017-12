Au sortir du nul concédé jeudi soir à l’Orange Vélodrome face à Salzbourg (0-0, 6e journée de Ligue Europa), le meneur de jeu de l’Olympique de Marseille Dimitri Payet s’est autorisé une petite boutade sur l’hymne de la compétition.

« La musique est différente de celle de la Champions’ League, je crois qu’elle est moins forte, on l’entend moins ! », a-t-il glissé, tout sourire, expliquant que cette C3 était un apprentissage parfait pour les Phocéens cette saison. « On n’est pas encore prêt pour la Champions’ League. On le voit avec Monaco, qui était demi-finaliste la saison passée, que c’est du lourd. Cette Europa League va nous faire du bien pour apprendre », a-t-il apprécié.