Doria parti en Turquie, Rod Fanni devrait être le second placardisé à quitter l’OM. Le club phocéen, le joueur et l’entourage du joueur négocient actuellement une résiliation à l’amiable. Pour faciliter les choses, Marseille a mis à pied l’ancien international tricolore rapporte RMC.

Il ne s’agit pas d’une sanction, mais plus un moyen de faciliter son départ et de lui éviter de se rendre au centre RLD. Ainsi, le joueur peut continuer à s’entraîner seul et l’OM se protège légalement et n’est pas obligé de l’intégrer à ses entraînements professionnels.