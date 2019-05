L’ancien défenseur de l’OM, Ronald Zubar (il a joué à Marseille entre 2006 et 2009), a évoqué la situation de son ancien club, dans un entretien accordé à La Provence. Et il a notamment été invité à donner son avis concernant l’avenir de Rudi Garcia, qui semble plus que jamais proche d’un départ du club : « Non, clairement, Rudi Garcia n’est plus l’homme de la situation. On n’a pas atteint les objectifs et outre le fait qu’on ne joue pas forcément bien, ce qui me gêne, ce sont les carences tactiques et les défaites contre des adversaires largement à notre portée. »

« Je me dis que son discours ne passe plus, a poursuivi le natif de Guadeloupe. Il faut du renouveau pour apaiser le climat dans le club, dans la ville. À l’équipe dirigeante de remettre en route ce Champions Project. » Pour le moment, c’est la piste menant à Gabriel Heinze qui semble être privilégiée la succession de Garcia.