Après la colère noire de Rudi Garcia en conférence de presse hier soir suite à la lourde défaite de son OM à Montpellier (3-0), certains joueurs se sont exprimés en off à RMC. Ils décrivent l’ambiance qui régnait dans le vestiaire à la Mosson et rapportent le comportement de l’entraîneur. « Je ne l’avais jamais vu comme ça. Le coach était en furie. On a pris la plus grosse soufflante depuis son arrivée. Ses cris étaient incroyables », rapporte l’un d’eux.

Garcia a clairement laissé entendre que des décisions fortes vont être prises. « Vous ne défendez pas ! Vous ne jouez pas en groupe, vous jouez tout seul sans vous soucier des autres ! », a-t-il critiqué. Le coach marseillais a également convoqué ses joueurs à 9h ce matin à la Commanderie alors qu’ils sont rentrés cette nuit à 3h30. Il devait faire passer des entretiens individuels avec les cadres du vestiaire et diriger une grosse séance vidéo. L’humeur n’est clairement pas au beau fixe dans les rangs olympiens.