Ce dimanche soir, Rudi Garcia n’a rien pu faire contre Michel Der Zakarian. Son Olympique de Marseille s’est lourdement incliné du côté de la Mosson, chez le nouveau dauphin du Paris Saint-Germain, le Montpellier Hérault (3-0). Si la première période des Olympiens a été de plutôt bonne facture - même s’ils n’ont pas trouvé la faille et qu’ils n’ont cadré que deux petites frappes - ils ont totalement coulé en seconde période. Ainsi, Rudi Garcia n’était pas franchement content en conférence de presse.

« C’est grave. Grave de jouer une deuxième période comme celle qu’on a jouée, d’avoir autant d’écart avec une première période solide où on a les meilleures occasions, même si on avait été inspirés de mener à la pause. On sait que, contre Montpellier, il ne faut pas concéder l’ouverture du score. On a eu l’occasion de prendre l’avantage, on ne l’a pas fait. Mais ce n’est pas une raison pour concéder trois buts sur des erreurs, du laxisme ou un manque d’efforts, comme cela s’est passé », a commencé par développer l’ancien de l’AS Roma le regard sombre.

« J’aimerais bien que les joueurs s’expliquent »

« Je n’ai pas vu une équipe qui défendait les uns pour les autres, qui faisait les efforts, les courses offensives, qui amenait de la simplicité. Je suis très en colère. Je suis autant responsable que mes joueurs de cette défaite. Il va falloir des remises en causes individuelles et collectives. J’aimerais bien que les joueurs s’expliquent, c’est ce qu’ils feront demain matin (ce lundi matin, ndlr). Pour l’instant je leur ai juste dit ma façon de penser après ce match-là. À moi de prendre les bonnes décisions dans les jours qui viennent pour retrouver le chemin de la victoire. On a pris du retard sur le podium, qui est notre objectif. On est à six points et il va falloir regrignoter ces points petit à petit. Le prochain match de championnat devient très, très important », a-t-il ensuite poursuivi.

La semaine prochaine, après la rencontre face à Lazio Rome qui pourrait sceller l’avenir européen de l’OM, Rudi Garcia accueillera à l’Orange Vélodrome le Dijon d’Olivier Dall’Oglio, lui aussi en grande difficulté. Il faudra alors que les Phocéens se remettent la tête à l’endroit. Le podium reste largement à leur portée d’autant qu’on n’a même pas encore terminé le premier tiers du championnat. En revanche, les points perdus - ou gagnés - ne sont déjà plus à prendre.