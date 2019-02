Parti pendant un mois pour jouer la Coupe d’Asie avec le Japon, Hiroki Sakai a retrouvé l’Olympique de Marseille cette semaine et a même été titulaire contre Bordeaux mardi soir (1-0). Rudi Garcia, présent en conférence de presse ce jeudi, n’a eu que des louanges pour son international nippon.

« Il progresse Hiroki. Je le vois évoluer depuis plus de deux ans et pratiquement une saison complète et deux demi-saisons. Il progresse. J’ai eu plaisir à le retrouver après la Coupe d’Asie. Je suis désolé qu’il ne l’ait pas gagné. Il a été en finale, c’est décevant pour lui et pour le Japon, bravo au vainqueur (le Qatar, ndlr). On est content de l’avoir retrouvé. Il amène de la puissance athlétique, une culture tactique intéressante et des automatismes sur notre flanc droit ce qui est intéressant pour nous. Il a fait la conférence en français donc il progresse (rires). On n’a pas attendu ce coup de tête sous la barre, détourné par Costil, pour savoir qu’Hiroki était bon sur coups de pied arrêtés. Il avait marqué avec le Japon. L’avantage d’Hiroki, c’est qu’on peut l’utiliser dans beaucoup de situations », a analysé le technicien français.