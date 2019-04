Auteur de 7 réalisations en 9 apparitions en Ligue 1 depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, Mario Balotelli est pourtant encore loin d’avoir atteint son meilleur niveau. Et c’est son coach Rudi Garcia qui l’a dit en conférence de presse ce jeudi.

« Mario n’est pas à 100% sur le plan physique. Sa petite alerte le démontre. Il peut faire mieux, pas forcément en termes de statistiques, mais en termes de jeu avec ses coéquipiers et d’implication défensives. Il écoute ce qu’on lui donne comme consignes ou qu’on lui ordonne défensivement. Il n’est plus possible de ne défendre qu’à 10 en Ligue 1. Il faut défendre à 11. Il est resté longtemps sans jouer, il s’entraînait tout seul. Il a pratiquement fait une préparation physique complète avec nous », a-t-il expliqué.