Vendredi dernier, Florian Thauvin effectuait une sortie médiatique rocambolesque après la défaite de l’OM face à Bordeaux. Présent en conférence de presse, l’entraîneur de l’OM Rudi Garcia a livré son analyse sur les déclarations de son joueur. Le coach marseillais a essayé tant bien que mal de désamorcer la bombe.

« Comme vous l’avez souligné, quand ça fait 271 fois qu’on doit se présenter, on répète souvent les mêmes choses. C’est souvent source de joie, mais de frustration aussi. A chaud, on manque parfois de lucidité et on peut dire des bêtises. Cela m’est aussi arrivé que mes mots dépassent ma pensée, » a ainsi expliqué Garcia.